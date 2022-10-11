В результате атак ТЭС существенно снизили нагрузку.

За последние два дня российские войска атаковали ракетами три тепловые электростанции компании ДТЭК.

Об этом в эфире "Радио НВ" сообщил исполнительный директор компании Дмитрий Сахарук.

"Вчера были атакованы две станции. Сегодня - Ладыжинскую. Разрушению подверглись многие объекты на станциях. Обстрелы вчера велись ракетами, сегодня на Ладыжинскую станцию была двойная атака - сперва дронами-камикадзе, затем ракетами", - сообщил Сахарук.

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В результате атак ТЭС существенно снизили нагрузку.

По его словам, вчера пострадавших энергетиков в результате атаки не было. Сегодня во время двойной атаки на Ладыжинскую ТЭС пострадали работники ГСЧС, которые прибыли для осмотра последствий первой атаки дронами. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, второй день подряд оккупанты продолжают обстрелы украинской энергетической инфраструктуры. В результате чего на территории Украины будут применяться веерные отключения.