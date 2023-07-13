По словам Гетьмана, россиян может заставить отступить только отсутствие поставок, на потери они не обращают внимания.

Для российских оккупантов не существует предела потерь, из-за которого они могут отступить на Бахмутском направлении. Они будут находиться там до полного уничтожения или получения приказа на отход от командования.

Такое заявление сделал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ. Он подчеркнул, что для российской армии не существует понятий эмоциональная составляющая или критические потери.

"Эмоциональная составляющая, критические потери – для российской армии таких понятий вообще не существует. Они там будут находиться, пока не получат команду на отход или пока не будут уничтожены. Если они попытаются отойти самостоятельно, не сдавшись в плен нам, а просто оставить позиции, там есть заградотряды, которые их просто будут расстреливать. Они это прекрасно понимают, поэтому никаких отходов не будет", – сказал он.

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По словам Гетьмана, россиян может заставить отступить только отсутствие поставок. На потери они не обращают внимания.

"Это физическая составляющая, когда там у них не останется боеприпасов, как и у заградительных отрядов, когда не будет возможности им туда подвозить все, что необходимо для боя — воду, еду, патроны, снаряды, мины, какие-то ротации, медикаменты – все, что необходимо для того, чтобы там можно было как-то сопротивляться, лишь в таком случае могут быть какие-то действия. А так, какой-то из депутатов российской Госдумы говорил, что для России нет критических потерь, которые повлияют на то, чтобы принять решение о прекращении боевых действий, по крайней мере на каком-то участке. Были разговоры по всей линии фронта о критических потерях в 50 тыс., затем в 100 тыс., 230-240 тыс. – тоже для них потери не критические. Я думаю, они будут стоять до последнего", – пояснил он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Вечером 12 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвинулись на Бахмутском направлении и закрепляются на занятых рубежах. Она отметила, что на востоке наши военные успешно сдерживали наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Накануне спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый не исключил, что россияне могут сбежать из Бахмута. По его словам, украинские военные с помощью артиллерийских ударов по вражеским силам могут заставить российских оккупантов вывести свои войска из города.

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