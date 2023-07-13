Украинские войска продолжают отражать российские атаки и наступления.

Российские захватчики продолжают большинство своих сил сосредотачивать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки", - рассказали в Генштабе.

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На Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно наступали в районе Новоселовского Луганской области, а на Шахтерском - в районе Новомихайловки.

Кроме того, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и керамика Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Украины по всей линии фронта.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в наступлении в направлении Бердянска.

На Бахмутском направлении ВСУ смогли продвинуться вперед и сейчас закрепляются на занятых рубежах.

На Таврическом направлении украинские защитники ликвидировали за сутки более двух рот россиян и уничтожили десятки единиц военной техники.

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