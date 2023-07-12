Силы обороны сегодня наступали на южном фланге вокруг Бахмута.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины сегодня смогли продвинуться вперед и сейчас закрепляются на занятых рубежах.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, на востоке ВСУ сдерживали сегодня наступление российских войск на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Успешно. Враг не продвинулся. Продолжаются тяжелые бои. На Бахмутском направлении на южном фланге вокруг Бахмута мы сегодня наступали. Есть продвижение. Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах", - заявила она.

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На юге, по словам Маляр, Силы обороны Украины продолжали сегодня наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Военные выполняют немало задач, направленных на ослабление врага и отработку обстановки к дальнейшим действиям. За последние недели наши защитники на юге существенно подорвали наступательные и оборонительные способности врага. Так, из-за уничтожения большого количества складов с боеприпасами, количество вражеских обстрелов сейчас снизилось", - подчеркнула замминистра.

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Как сообщал УНИАН, в вечерней сводке Генеральный штаб сообщил, что враг сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках продолжаются тяжелые бои. В течение суток там произошло 22 боевых столкновения.

Между тем, командующий ОСУ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении украинские военные ликвидировали за сутки более двух рот россиян и 22 единицы вражеской техники и вооружения, мощно ударив по силам врага. Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов россиян.

Также известно, что Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в наступлении в направлении Бердянска. Инициатива на поле боя в руках наших защитников, они выбивают врага с позиций и продвигаются вперед.

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