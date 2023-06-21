Военные Сил обороны на этом направлении системно выбивают россиян с захваченных позиций и продолжают продвижение.

Украинские защитники на Таврическом направлении за последние сутки уничтожили или повредили 68 единиц российской военной техники. Вражеские потери среди личного состава убитыми и ранеными составляют почти три роты (в роте может быть от 80 до 250 человек, - УНИАН).

Об этом рассказал командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. По его словам, также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов врага.

"На Таврическом направлении наша армия системно выбивает врага с позиций и продолжает продвижение. Успехи Сил обороны уже заметны", - отметил Тарнавский.

Он добавил, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1119 огневых задач.

Командующий также перечислил, какую именно российскую технику демилитаризовали наши бойцы. Это, в частности, 6 танков, 13 единиц БМП, 2 ББМ, МТЛБ, 3 БПЛА "Supercam", БпЛА "Орлан-10", 5 гаубиц 2С19 "Мста-С", 4 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 зенитных ракетных комплекса "Стрела", 5 самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт", 2 самоходных артиллерийских установки 2С3 "Акация", самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион", БМ-21 "Град", РЛС "Зоопарк".

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на украинской земле было ликвидировано 540 российских оккупантов. Общие потери России в Украине с 24 февраля 2022 года уже составляют 222 тысячи человек. Кроме личного состава украинские военные ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской военной техники.

В частности, за 16 месяцев полномасштабного вторжения наши защитники уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков.

Между тем, отмечают в Генштабе, российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на четырех направлениях. Там идут тяжелые бои, а местами враг пытается наступать.

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