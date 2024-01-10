События на фронте напоминают пик Второй мировой войны - вскоре равновесие нарушится, заявил Евгений Дикий.

Украина не смогла дожать армию РФ в 2023 году, однако существенно обескровила ее силы - это можно считать одним из главных достижений ВСУ за прошлый год.

В настоящее время события на фронте напоминают пик Второй мировой войны, период 1943 года, когда обе армии развернули силы на полную и дошли к определенному равновесию, на этом акцентирует бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Да, в 2023-м мы не дожали россиян. Но сильно обескровили. По меркам Второй мировой мы сейчас в 1943 году. Обе стороны уже воюют по полной, понесли значительные потери и достигли приблизительного равновесия", - заявил он в интервью "Тижню".

Но скоро упомянутое равенство может нарушиться, тогда украинские или российские войска "покатятся вниз". Оккупанты не уверены, что преимущество будет именно за ними, отмечает военный. Учитывая это, Россия стремится установить "паузу" в боевых действиях, но украинцы должны воспользоваться окном возможностей и переломить войну в свою пользу, считает Дикий.

По его словам, сейчас ВСУ держат на левобережье Херсонщины важный плацдарм. Речь идет о селе Крінки, которые стали Путину "поперек горла". В своих заявлениях он четырежды упоминал о них, как о "стратегической цели", напоминил Дикий.

"Если не ошибаюсь, то четыре раза назвал село Крынки. Ему эти Крынки поперек горла. Ведь с наших передовых позиций на левом берегу 60 километров до Перекопа", - пояснил Дикий.

Также он акцентировал, сейчас стартовая позиция для продолжения украинского наступления весной 2024 года отличается от той, которую имели ВСУ летом прошлого года. "На карте видно, что от так называемой линии Суровикина, которая на самом деле состоит из трех полос обороны, почти двух уже нет", - указал военный.

Россия не имеет амбиций только на одну территорию Украины

По словам Евгения Дикого, Россия в контексте оккупации Украины и присоединения ее территории к своему составу, не имеет амбиций только на одну область - Закарпатскую. По мнению военного, Путин эти земли пообещал отдать Виктору Орбану (то есть Венгрии). Также он считает, что цель армии РФ - не граница Луганской и Донецкой областей, а выход на украино-польскую границу.

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