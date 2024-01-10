По его словам, оккупанты не претендуют только на одну область в Украине.

Россия стремится выйти на украино-польскую границу, границы Донецкой и Луганской областей ей не столь интересны. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его мнению, враг, вероятно, реально не претендует в Украине лишь на захват Закарпатской области. "России не нужна граница Донецкой и Луганской областей. Она стремится к украино-польской границе. Из всех наших территорий, возможно, единственная, на которую не претендуют, - Закарпатская область", - заявил военный "Тижню".

Есть определенные основания полагать, что эти земли Путин пообещал отдать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, акцентировал Дикий. Он напомнил, что на второй день полномасштабного вторжения (25 февраля 2022 года), венгерская армия стояла на границе Украины в боевой готовности. Затем Венгрия оправдывала свои действия тем, что таким образом готовилась принимать беженцев, говорит аналитик, напоминая:

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Он утверждает, что пока что любые компромиссы с РФ о "мире" невозможны. На примере 4 временно оккупированных областей понятно, что Россия просто забирает себе Украину, насильно присоединяя ее территории, упомянул военный.

В этом контексте для Украины актуальны слова одной из основательниц государства Израиль Голды Меир.

"Мы хотим жить, А наши враги хотят, чтобы мы умерли. Это оставляет мало места для компромисса", - цитирует политика Дикий.

Дикий среагировал на слухи о конфликте между Зеленским и Залужным

Военный в интервью также не обошел тему "конфликта" между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Дикий считает, что скандал относительно этой "ссоры" умышленно раздули третьи лица. Он напомнил, что публично ни одна из упомянутых персоналий такие данные не подтверждала. Вместе с тем Дикий намекнул на генерала, который может претендовать на место Залужного.

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