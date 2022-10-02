В районе Черниговки в Запорожской области было уничтожено семь танков и до десяти единиц автомобильной техники.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили удачную "демилитаризацию" оккупантов на Херсонщине и Запорожье. Накануне наши защитники ударили по складу с боеприпасами российских оккупантов в районе населенного пункта Таврическое в Херсонской области.

Об этом говорится в оперативной информации от Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"По уточненной информации, подтверждено поражения личного состава и военной техники противника 1 октября, а именно - уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе населенного пункта Таврическое Херсонской области и уничтожение семи танков, а также до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что информация о потерях личного состава уточняется.

"Демилитаризация" оккупантов: как ВСУ дают рашистам "по зубам"

Как сообщал УНИАН, 30 сентября был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов в районе Черниговки в Запорожской области, ранения получили около 50 человек. Кроме этого, ВСУ поразили 5 командных пунктов россиян и три склада с боеприпасами.

На отдельных направлениях и участках оккупанты сдаются в плен и оставляют позиции, ведь наступление защитников Украины пугает рашистів. Известно, что за минувшие сутки потери оккупантов в Украине пересекли новую психологическую отметку, с начала полномасштабного вторжения ВСУ "отминусовали" уже более 60 тысяч россиян.

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