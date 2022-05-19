Именно эти гаубицы, как считает Пентагон, помогают "набрать обороты" контрнаступлению ВСУ.

США отправляет в Украину новую партию гаубиц M777 и боеприпасов. Морские пехотинцы готовят мощную поддержку для наших военных в рамках мер безопасности.

Об этом сообщается на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В Генеральном штабе отреагировали на новый пост Министерства обороны США, в котором сообщалось об отправке новой партии оружия. На фото можно увидеть, как американские военные готовят гаубицы, благодаря которым защитники Украины будут давать рашистам отпор.

"ВСУ благодарны за поддержку. Министерство обороны США официально сообщает, что Морские пехотинцы морской пехоты США готовят буксированные 155-мм гаубицы M777 к отправке вместе с другими средствами обеспечения и боеприпасами в рамках политики помощи США Украине", - написали в Генштабе.

Напомним, в Пентагоне считают, что гаубицы M777 помогают "набрать обороты" контрнаступлению ВСУ. Ранее УНИАН уже сообщал, в чем секрет этого оружия и его решающее преимущество над артиллерией РФ.

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