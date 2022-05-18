Путь Ми-17 для Украины более чем запутан и эти вертолеты можно назвать российско-американско-афганскими.

В рамки одного из пакетов военной помощи Украине от США входит 11 вертолетов Ми-17. Первые из этих машин уже в ВСУ и помогают защищать украинскую землю.

Что важнее сразу после передачи машин украинские вертолетчики могут их использовать, а не проходить обучение, потому что на самом деле Ми-17 – это экспортное название хорошо известного Ми-8. Именно под таким названием эти вертолеты продаются "Рособоронэкспортом". И фактически Украина получила машины, сделанные именно в РФ.

Как Ми-17 попали в Украину

Путь Ми-17 в Украину оказался более чем закрученным и начинается в 2011 году, когда США формируют армию Афганистана после 10 лет войны. Для этого они закупают для них Ми-17.

Причин для выбора этого вертолета было несколько. Во-первых, эта машина хорошо знакома афганцам еще со времен СССР. Во-вторых, обслуживание Ми-17 проще чем американские машины, например, те же UH-60, которые, кстати, все-таки потом начали передавать. Также существует утверждение, что Ми-17 лучше всего приспособлен к жаркому климату и высокогорьям благодаря двигателям ТВ3-117 от украинского "Мотор Сич".

В любом случае США выбирает именно Ми-17 и закупает их у РФ, подписав контракт почти на миллиард долларов за 63 вертолета с дополнительным оборудованием и услугами. Конечно, с 2014 года контракт расторгается, а ремонтировать эти вертолеты, несмотря на все крики Кремля, начинает Украина.

В 2021 году США выходят из Афганистана, что приводит к краху светской страны, армия которой не смогла противостоять "Талибану" и сколопсировала через две недели. Часть военных просто сбежала через северную границу. А вот у пилотов было больше возможностей и они перелетели кто куда. В частности, так и сделали пилоты Ми-17, которые перегнали эти вертолеты в соседние страны. Как минимум достоверно известно о перегоне определенного количества Ми-17 в Узбекистан.

Особенности Ми-17 для Украины

То есть Ми-17, которые передаются Украине - российско-американо-афганские. Но это никак не влияет на их эксплуатационные возможности. Более того, некоторые Ми-17 для армии Афганистана были оснащены достаточно полезным дополнительным оснащением.

В частности, средствами противодействия переносным зенитным ракетным комплексам, дополнительным бронированием и системами полета ночью. Также некоторые афганские Ми-17 были оснащены более удобной рампой вместо привычных дверей.

Также очень важно, что эти машины более чем знакомы нашим пилотам и техникам, под них уже существует материально-техническая и логистическая база. То есть, ВСУ могут их сразу использовать по назначению, что очень важно сегодня.

К тому же, Ми-17 выполняют не только транспортные, но и огневые задачи. В частности, они могут использовать неуправляемые реактивные снаряды.

Характеристики Ми-17