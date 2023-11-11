Город и область атаковали дроны. Есть момент ликвидации цели.

Для Одесской области ночь на 11 ноября снова была "тяжелой" из-за запуска "Шахедов". Очередной эпизод борьбы ВСУ с "дронами-убийцами", которые запускает Россия, попал в кадр.

Роликом поделились Воздушные силы Украины в Telegram. В нем бойцы-зенитчики воздушного командования "Юг" уничтожают врага.

Собственно, удалось зафиксировать именно момент ликвидации БПЛА "Shahed-131/136":

Россия устроила новые трагедии в Украине обстрелами

Сегодня Украина празднует годовщину с момента освобождения Херсона от войск РФ. Оккупанты "в честь события" проявляют активность с самого утра: опасность существовала как для города Херсон, так и для других областей.

Киевщине достался "прилет" баллистической ракетой. Об этой вероятности утром после взрыва и тревоги объявили в Воздушных силах. В области жертв нет, однако пострадали 18 жилых частных домов, уточняли в КМВА.

В Херсоне ситуация хуже: уже известно о гибели одного украинца, он умер на больничной койке из-за ранения. Также обстрелом задело несколько человек.

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