Мужчине не смогли спасти жизнь врачи.

В Херсоне новые трагедии из-за сегодняшней атаки РФ: в больнице от ранения скончался мужчина, также немало людей пострадало во время обстрела.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, по данным следствия, в одном из районов областного центра вражеский снаряд попал в частный дом. Там случился пожар, но, к счастью, жители домовладения не пострадали. Но есть раненые в результате других обстрелов.

"Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан - две женщины и мужчина. По уточненным данным, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Он умер в больнице", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что на местах событий прокуроры с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что соединено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в одну из херсонских больниц была также госпитализирована 38-летняя женщина с осколочными ранениями правых бедра и плеча.

"Она попала под обстрел со стороны российских вражеских войск в центре Херсона более часа назад", - написал он.

Сегодня Украина чтит первую годовщину освобождения Херсона

11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении напомнил, что сегодня - первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации.

Он вспомнил о том, что Вооруженные Силы Украины уже рядом с временно оккупированным Крымом, и призвал украинцев благодарить всех причастных к будущей победе.

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