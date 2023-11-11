В Херсоне новые трагедии из-за сегодняшней атаки РФ: в больнице от ранения скончался мужчина, также немало людей пострадало во время обстрела.
Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, по данным следствия, в одном из районов областного центра вражеский снаряд попал в частный дом. Там случился пожар, но, к счастью, жители домовладения не пострадали. Но есть раненые в результате других обстрелов.
"Около 15:00 в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения различной степени тяжести получили трое горожан - две женщины и мужчина. По уточненным данным, травмы мужчины оказались несовместимыми с жизнью. Он умер в больнице", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что на местах событий прокуроры с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, что соединено с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Кроме того, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что в одну из херсонских больниц была также госпитализирована 38-летняя женщина с осколочными ранениями правых бедра и плеча.
"Она попала под обстрел со стороны российских вражеских войск в центре Херсона более часа назад", - написал он.
Сегодня Украина чтит первую годовщину освобождения Херсона
11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении напомнил, что сегодня - первая годовщина освобождения Херсона от российской оккупации.
Он вспомнил о том, что Вооруженные Силы Украины уже рядом с временно оккупированным Крымом, и призвал украинцев благодарить всех причастных к будущей победе.