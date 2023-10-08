Осенью и зимой враг запустит по Украине рекордное количество "Шахедов". Об этом сказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он отметил, что нужно бороться против дронов. "Эта осень-зима будет рекордной по количеству применения беспилотных летательных аппаратов "Shahed", - подчеркнул Игнат
Он сообщил, что уже в сентябре врагом было запущено по Украине более 500 БПЛА.
"За шесть месяцев отопительного сезона 2022-2023 года было использовано против Украины более 1000 "Шахедов". А мы уже имеем полтысячи всего за один месяц", - подчеркнул Игнат.
Он отметил, что для обстрела во время отопительного сезона врагом будет сделана ставка на предприятия топливно-энергетического сектора, стратегические объекты и объекты критической инфраструктуры.
При этом Игнат добавил, что к объектам критической инфраструктуры уже, пожалуй, надо вносить продовольственный сектор, потому что очень много ударов именно по нему - по портовой инфраструктуре и по зернохранилищам.
Война в Украине - российские воздушные удары
Как сообщал УНИАН, военный эксперт, основатель БО "Реактивная Почта" Павел Нарожный отмечает, что в ближайшее время можно ожидать массовых ударов с помощью дронов. Враг будет запускать с нескольких направлений большое количество дронов. Возможно, это будут атаки по 40, по 50, возможно, и по 100 БПЛА.
Он отмечал, что летом Россия больше ударов наносила по зерновой инфраструктуре, потому что зерно - самая большая статья нашего экспорта, мощный экономический фактор. Зимой они начнут удары по энергетическому сектору.
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