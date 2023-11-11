Утром Россия, вероятно, атаковала Киевщину ракетой, которая двигалась по баллистической траектории.

В Киевской областной военной администрации сообщили о последствиях утренней атаки российских оккупантов на область.

Обновленную информацию по состоянию на 16:30 на своей странице в Facebook опубликовал начальник киевской ОВА Руслан Кравченко.

"В результате утренней атаки россиян на область повреждены 18 жилых частных домов. Взрывной волной и в результате падения обломков в домохозяйствах выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады", - отметил он.

Кроме того, был поврежден ряд хозяйственных помещений, заборов и одно из частных предприятий, добавил глава ОВА.

"Собираем всю информацию о повреждениях, чтобы оперативно оказать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано", - сообщил Кравченко.

Он также заявил, что пострадавших нет. Оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.

Киевскую область РФ могла атаковать баллистикой

Сегодня, 11 ноября, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, по предварительной информации, утром Россия атаковала Киевщину ракетой, которая двигалась по баллистической траектории. Украинская противовоздушная оборона отразила эту атаку.

По словам Игната, сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после звука взрыва, ведь с момента запуска этих ракет до достижения ими целей проходят считанные минуты.

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