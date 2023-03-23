Этому предшествовал обход ближайших жилищ местного населения с целью наживы.

По состоянию на 22 марта все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в Новой Каховке Херсонской области, покинули город, сообщает Генштаб ВСУ.

Этому предшествовал обход ближайших жилищ местного населения с целью наживы.

Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

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Также в ряде населенных пунктов временно захваченной левобережной части Херсонской области захватчики начали поиски граждан с проукраинской позицией. Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины.

Война в Украине – ситуация на востоке и юге

Бахмут остается эпицентром самых ожесточенных боев на востоке. В то же время враг усиливает давление на Авдеевку, чтобы возобновить операцию под Угледаром. В целом 22 марта наступление РФ продолжалось на пяти направлениях – на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

На юге враг укрепляет оборону в предвкушении контрнаступления ВСУ, которое, по мнению Запада, включает и деоккупацию так называемого "сухопутного коридора" РФ и Крыма - с Мелитополем и левобережьем Херсона.

Недавно в Крыму прогремели взрывы, в том числе на железнодорожной дороге, по которой РФ перебрасывает ракеты своей южной группировке. Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя "бавовну", намекнула, что ВСУ таким образом готовятся контрнаступать и зачищают от противника "30-километровую полосу".

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