По его словам, русские даже опережают график".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "настоящими целями" России в войне были возвращение Украине Крыма и расширение НАТО.

Об этом он написал в Twitter.

"Реальные цели российской "СВО", о которых не сказали на Совбезе РФ: 1. Ликвидация анклавов "ЛДНР". 2. Возвращение Крыма в Украину. 3. Расширение НАТО", - написал Подоляк.

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В списке "целей" Подоляк также упомянул отказ от газовой монополии в Европе, разрушение экономики РФ, изоляцию и железный занавес.

"Все идет по плану, опережая график", – подытожил Подоляк.

Война в Украине: что известно

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, которое было под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км вглубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут освободить за 72 часа и Купянск - это важный логистический путь, обеспечивающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

Как ранее сообщалось, на юге Украины российские военные добровольно поднимают белый флаг и сдаются в плен.

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