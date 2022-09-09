Западу давно стоит оказать Киеву материальную и моральную поддержку, которая потребуется для достижения полной военной победы.

ВСУ вполне могут вернуть Крым под контроль Украины в течение 2023 года.

Об этом в комментарии Newsweek сказал бывший командующий армией США, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Они (украинцы – ред.) поставили условия, при которых они могут восстановить полный суверенитет, включая Крым, я думаю, в течение следующего года", - отметил он. Видео дня

Спустя полгода полномасштабных боев "вторая армия мира" стала "второй армией в Украине", иронично подчеркнул Ходжес, намекая на провалы России.

"Спустя все это время Россия до сих пор контролирует менее 20% территории Украины, ее возможности для дальнейших наступательных операций практически исчерпаны", - объяснил экс-генерал.

По словам Ходжеса, Западу давно стоит оказать Киеву материальную и моральную поддержку, которая потребуется для достижения полной военной победы.

"Необходимо заявить, что мы хотим, чтобы Украина победила, что мы хотим, чтобы она вернула себе всю свою территорию, что мы хотим, чтобы она могла защитить себя в будущем, и что мы собираемся сделать все необходимое, чтобы помочь ей в этом", - добавил Ходжес.

Вашингтон полностью осознает потребности Украины для полной деоккупации территории: "Мы не должны публично знать, каковы эти потребности, вы же не хотите, чтобы враг знал о ваших возможностях и недостатках… Я на 100% уверен, что Пентагон и Совбез точно знают, что нужно Украине, что украинцы им это уже сказали".

Ходжес при этом отметил, что заявленные США цифры поставленного вооружения не имеют никакого значения, важен процент соотношения поставленного оружия и того количества оружия, которые просит Киев: "Я действительно хотел бы услышать, что мы поставили 80% того, что необходимо Украине, чтобы победить Россию и вернуть свою территорию, и мы работаем на остальными 20%".

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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