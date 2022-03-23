В свежей сводке украинское командование рассказало об очередной коварной затее оккупантов.

Россия уже сорвала все сроки по захвату Украины. Армия агрессора несет колоссальные потери — количество убитых постепенно добирается до отметки в 16 тысяч человек. И это менее чем за месяц. Враг терпит поражение в подавляющем большинстве прямых столкновений. Командование РФ понимает, что их боевые подразделения неровня ВСУ. Именно поэтому оккупанты прибегают ко все более подлым тактикам. Одна из них — окружение отдельных частей Вооруженных сил Украины.

Соответствующей информацией поделился Генштаб ВСУ в свежей сводке. По словам нашего командования, потенциальное окружение некоторых подразделений украинской армии рассматривается, как еще один рычаг давления на переговорах. Это якобы позволит российской стороне выдвигать ультиматумы. Однако на текущий момент враг ни разу не реализовал описанную тактику.

Армия РФ также продолжает нарушать нормы международного права и мировые конвенции. Противники целенаправленно разрушают инфраструктуру мирных украинских городов, хаотично минируют местность и уничтожают сельскохозяйственную технику, ставя под угрозу посевную кампанию в отдельных регионах Украины.

О чем еще сообщили в Генштабе

На Волыни, Полесье, Сиверском и Таврическом направлениях противник характер действий не меняет.

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" Российской Федерации, организовывали показательную раздачу так называемой "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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