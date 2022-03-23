Уже почти месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Уже почти месяц мы даем достойный отпор врагу. Ежедневно потери России растут примерно на +- тысячу человек, хоть враг этого и не признает.
По состоянию на 23 марта, оккупанты уже потеряли около 15,6 тысячи личного состава. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Также уничтожена техника врага:
- танков – 517 единиц,
- боевых бронированных машин – 1578,
- артиллерийских систем – 267,
- РСЗО – 80,
- средств ПВО – 47 ЕД,
- самолетов – 101,
- вертолетов – 124,
- автомобильной техники – 1008,
- корабли/катера – 4,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
- специальная техника – 15.
Данные уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, добавили в Минобороны.
24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.
Оккупанты с присущей им дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.
Действия Москвы осудил фактически весь мир.