В частности, на сегодня в украинском небе уже сбиты 101 вражеский самолет и 124 вертолета.

Уже почти месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Уже почти месяц мы даем достойный отпор врагу. Ежедневно потери России растут примерно на +- тысячу человек, хоть враг этого и не признает.

По состоянию на 23 марта, оккупанты уже потеряли около 15,6 тысячи личного состава. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Также уничтожена техника врага:

танков – 517 единиц,

боевых бронированных машин – 1578,

артиллерийских систем – 267,

РСЗО – 80,

средств ПВО – 47 ЕД,

самолетов – 101,

вертолетов – 124,

автомобильной техники – 1008,

корабли/катера – 4,

цистерн с ГСМ – 70,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,

специальная техника – 15.

Данные уточняются, подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, добавили в Минобороны.

24 февраля около 5:00 утра Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с присущей им дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Действия Москвы осудил фактически весь мир.

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