Правоохранители документируют военные преступления РФ.

Российские захватнические войска за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые.

Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.

Разрушениям подверглись 22 гражданских объекта - жилые дома, колледж, предприятие и объекты жизнеобеспечения.

Оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Славянск, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Орловка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка и село Красногоровка. Они убили и ранили мирных жителей.

Украинские правоохранители начали досудебные расследования по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что войска РФ повредили состав с опасным веществом под Донецком.

Вас также могут заинтересовать новости: