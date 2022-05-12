Российские захватнические войска за сутки обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области. Есть убитые и раненые.
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины.
Разрушениям подверглись 22 гражданских объекта - жилые дома, колледж, предприятие и объекты жизнеобеспечения.
Оккупанты ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Славянск, Авдеевка, Бахмут, Соледар, Орловка, Долина, Нью-Йорк, Новоселовка и село Красногоровка. Они убили и ранили мирных жителей.
Украинские правоохранители начали досудебные расследования по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что войска РФ повредили состав с опасным веществом под Донецком.
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