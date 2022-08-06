Враг вел оборонительные боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений.

Враг провел дистанционное минирование местности на Слобожанском направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Слобожанском направлении противник вел оборонительные боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения наступления украинских подразделений. Проводил дистанционное минирование местности", - говорится в сообщении.

Между тем на Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. Враг осуществил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Гай и Михальчина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

На Харьковском направлении обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Прудянки, Слатино, Удельщика, Петровки, Коробочкино, Мосьпаново и Заиловки. Нанес авиационные удары у Верхнего Салтова и Лебяжьего.

Вел воздушную разведку БПЛА в районах населенных пунктов Лесное, Питомник, Рясное, Протопоповка, Пришиб и Норцовка.

На Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из артиллерии разных типов неподалеку Мазанівки, Краснополье, Сулиговки, Карнауховки и Вернополья.

Война в Украине: актуальные данные

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали на юге Украины еще 79 российских оккупантов и уничтожили большое количество техники.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Юг" за 5 августа.

Отмечается, что ВСУ в пятницу нанесли 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорных пунктах и складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах. Также свои огневые задачи выполняли ракетно-артиллерийские подразделения.

В ОК "Юг" также добавили, что сейчас в Черном море 9 вражеских боевых кораблей и катеров маневрируют вблизи крымского побережья, остальные укрываются в пунктах базирования.

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