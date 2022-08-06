Украинские защитники в пятницу нанесли 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорных пунктах и складу боеприпасов.

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали на юге Украины еще 79 российских оккупантов и уничтожили кучу техники.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Пивдень" за 5 августа.

Отмечается, что ВСУ в пятницу нанесли 4 авиационных удара по скоплению противника, 2 опорных пунктах и складу боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах. Также свои огневые задачи выполняли ракетно-артиллерийские подразделения.

"Подтвержденные потери врага – 79 рашистов, 4 танка Т-72, 2 самоходные гаубицы "Мста-С" и артустановка, радиолокационная станция и командно-штабная машина, 10 единиц бронированной и 11 другой автомобильной техники. Также поражены 2 пункта управления 76-й десантно-штурмовой дивизии и 49-й армии в Чернобаевке, 1 командно-наблюдательный пункт вражеской батальонной тактической группы в Брускинском и районе сосредоточения вооружения и техники в Олешках. Выжжено 6 складов боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах", - говорится в сообщении.

В ОК "Пивдень" также добавили, что сейчас в Черном море 9 вражеских боевых кораблей и катеров маневрируют вблизи крымского побережья, остальное укрывается в пунктах базирования.

"На боевом дежурстве 2 надводных и 2 подводных носителя крылатых ракет типа "Калибр", а также 1 большой десантный корабль", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович утверждает, что украинская авиация нанесла самый массовый удар по позициям российских оккупантов в Херсонской области. В частности, за раз примерно 8-10 украинских самолетов в одном налете наносили удары.

По его словам, российское ПВО либо вообще уже не работает на Херсонскую область, либо очень ограничено в своих возможностях,

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