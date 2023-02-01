Президент провел сегодня несколько оперативных совещаний с военными.

На фронте на востоке Украины ситуация становится все жестче.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, обнародованном в его официальном Telegram-канале. По его словам, сегодня он провел несколько оперативных совещаний с военными.

"Фиксируется определенное увеличение наступательных действий оккупантов на фронте – на востоке нашей страны. Ситуация становится еще жестче. Спасибо всем нашим воинам, которые готовы к этому и которые демонстрируют нужную Украине стойкость", - подчеркнул президент.

Видео дня

Он отметил, что Украина стойко прошла все это время – от февраля до февраля. "Враг пытается получить сейчас хотя бы что-то, чтобы на годовщину вторжения показать якобы наличие каких-то шансов у России", - добавил Зеленский.

Зеленский призвал всех к объединению и быть особенно сосредоточенными на государственных интересах, и как следствие – особенно стойкими.

Президент также сообщил, что вечером подписал указы о награждении украинских воинов. Государственными наградами отмечены 244 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Что происходит на фронте

Сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские захватчики пытаются расширить географию наступления на Лиманском направлении и прорвать украинскую оборону.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. сообщал, что Россия готовится к максимальной эскалации войны.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине около 128 тысяч 420 человек.

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