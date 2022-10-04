Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"После полуночи одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.
При этом, по его данным, в Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру, в результате чего там возник пожар. В настоящее время спасатели локализовали огонь.
"К сожалению, погибла 46-летняя женщина", - сообщил Синегубов.
На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.
Напомним, ранее о ночном обстреле Харькова сообщила советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова. Но тогда информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.
Ситуация в Харькове и области
Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.
В начале сентября Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.
11 сентября оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро-и водоснабжение, начался сильный пожар.