Российские оккупанты ударили по двум районам города, повредив предприятие и инфраструктурный объект.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"После полуночи одна ракета ударила по предприятию в Холодногорском районе. Возник пожар, предварительно пострадавших нет", - сообщил глава ОВА.

Видео дня

При этом, по его данным, в Новобаварском районе ракетный удар повредил критическую инфраструктуру, в результате чего там возник пожар. В настоящее время спасатели локализовали огонь.

"К сожалению, погибла 46-летняя женщина", - сообщил Синегубов.

На местах попаданий работают правоохранители и фиксируют преступления оккупантов.

Напомним, ранее о ночном обстреле Харькова сообщила советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова. Но тогда информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

Ситуация в Харькове и области

Российские войска с начала полномасштабного вторжения в Украину постоянно обстреливают Харьков и область.

В начале сентября Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление. Уже 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковская область освобождена.

11 сентября оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, во многих районах города исчезло электро-и водоснабжение, начался сильный пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: