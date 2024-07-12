На Херсонщине рыбаки почти 'минуснули' вражеский дрон рыбой (видео)

Мужчины запустили пойманную рыбу в дрон, который за ними наблюдал.

Херсонские рыбаки броском рыбы почти сбили российский квадрокоптер.

Как сообщает Telegram-канал KARYMAT, который публикует эксклюзивные кадры с фронта, курьезный случай с российским квадрокоптером произошел в Херсонской области.

Россияне наблюдали за рыбацким чернем с дрона. Впрочем, рыбаки не растерялись и запустили во вражеский дрон рыбину. Российская птичка после столкновения с рыбой на мгновение потеряла управление и едва не свалилась в воду.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Генштаб, на днях враг заметно активизировался на Торецком и Северском направлениях. Напряженной остается ситуация на Покровском.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко отметил, что битва за Торецк начинается. Кроме того, в ВСУ добавили, что ведутся бои за поселок Нью-Йорк (Донецкая область).

Также украинские воины сдерживают наступление на Часов Яр превосходящих сил противника, в частности десантных и мотострелковых подразделений, спецназовцев, а также уголовников из "Шторм-V".

Украинские силы усилились американским и европейским оружием и выровняли ситуацию на фронте. Впрочем, на фронте ситуация близка к тупику, говорят в НАТО.

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