Россияне иногда используют технику, как такси, рассказал боец.

Между боями, которые были в самом городе Авдеевка, и теми, которые идут сейчас в окрестностях, есть большая разница, рассказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.

"Чуть меньше у россиян возможности задействовать авиацию. Но при этом, артиллерия, fpv - в огромном количестве. Под этим всем залетает безумное количество пехоты - иногда наблюдаем, как просто в пешем порядке группы по 40 человек бегут через поле", - отметил он.

По словам Жорина, иногда россияне задействуют и бронированную технику.

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"П***ры пытаются перевозить десант сверху на танках, БМП, багги. То есть бывает используют технику, как усиление, а бывает - чисто как такси. Подъехали, выбросили людей и убегают, чтобы мы не успели подбить. Враг действительно постоянно адаптируется и ищет различные пути. Всю технику мы стараемся поразить. О личном составе вообще не говорю – крайне сложно сосчитать, сколько на этом направлении ежедневно уничтожается российских п***ров", - добавил боец.

Авдеевка - актуальное

Напомним, как сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, российские зоккупанты после захвата Авдеевки в Донецкой области продвинулись дальше на запад от города:

"Территория к западу от Авдеевки остается в центре усилий наступления России на востоке Украины. Россия установила контроль над Авдеевкой 17 февраля 2024 года, и с тех пор продвинулась примерно на 6 км от центра города".

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