Тренировка по нанесению условных ракетных ударов происходила в условиях, максимально приближенных к боевым.

Экипажи тактических ракетных комплексов "Точка-У", подчиненные Командованию объединенных сил Вооруженных Сил Украины и несущие боевое дежурство на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым, по сигналу совершили марш, заняли огневые позиции и отработали точное наведение на цели.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Тренировки с задания условных ракетных ударов происходили на одном из полигонов боевой подготовки, что в Херсонской области, в условиях, максимально приближенных к боевым.

По словам командующего объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергея Наєва, во время тактико-специальных учений расчеты ТРК "Точка-У" продемонстрировали умелые действия по подготовке выходных данных для ракетной стрельбы, переводу комплексов из походного положения в боевое, а также перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку.

"Подразделение быстро вышло в район боевого применения и осуществило топографическую привязку перед проведением одиночных и групповых пусков по местам сосредоточения воздушного и морского десанта условного противника", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как сообщил командующий, для выхода из-под возможного удара военные изменили позиционный район и осуществили условные пуски по ракетным комплексам, аэродромам, защищенным объектам и командным пунктам.

Кроме того, боевые расчеты ракетного подразделения отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности, а также по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника.

"Подразделения, несущие боевую службу на южном направлении, системно занимаются повышением боевых возможностей и постоянно готовы к действиям по назначению", – подчеркнул Наев.

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Автор: Виолетта Орлова