Одним из пунктов закона будет определение срока возвращения соответствующих лиц в Украину.

Зарегистрированный в Раде законопроект об обязательном возвращении в Украину мужчин после введения военного положения предусматривает, что ответственность будет наступать за невыполнение требований закона относительно сроков возвращения, которые будут конкретизированы в указе президента.

Об этом сообщил один из авторов законопроекта № 7265 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Закон Украины "О правовом режиме военного положения", представитель президента в Конституционном Суде, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире информационного марафона.

По его словам, одним из пунктов закона, который обязательно указывается в указе президента и затем утверждается Верховной Радой, будет определение срока возвращения соответствующих лиц в Украину.

"Президент в своем указе, оценив угрозу и реальные потребности в мобилизационном людском ресурсе, может определить, что, например, резервисты или военнообязанные, подлежащие мобилизации в первую очередь, обязаны вернуться в Украину в течение 15 дней, те, кто подлежит мобилизации во вторую очередь – в течение 30 дней, те, кто в третью – 60 дней. Это все должно быть прописано и такую возможность мы предусматриваем в законе", - разъяснил Вениславский.

Он отметил, что уголовная ответственность будет наступать за невыполнение требований закона о сроках возврата, а соответственно конкретизированы эти требования будут в указе президента. Ответственность по этому закону не предусмотрена для тех, кто по уважительным причинам не может вернуться из-за границы или признан непригодным к военной службе и не подлежит призыву по мобилизации.

Как сообщал УНИАН, в Раде зарегистрировали законопроект № 7265, авторами которого стали 24 нардепа. Законопроект предусматривает возвращение в Украину мужчин, находящихся за границей, во время военного положения. За игнорирование этой нормы предлагается ввести уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы.

Среди инициаторов законопроекта представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский, главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас и гомитета по правам человека Дмитрий Лубинец.