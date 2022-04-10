Он отметил, что в современном мире побег за границу мужчин призывного возраста во время войны невозможно скрыть и пребывания человека в то или иное время будет известно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ВРУ внесен проект закона, который предусматривает наказание мужчин призывного возраста за отсутствие во время войны на территории нашей страны.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

Отвечая на вопрос о нелегальном выезде за границу мужчин призывного возраста во время войны, Секретарь СНБО отметил, что депутатом ВР сейчас внесен проект закона, который предусматривает наказание за отсутствие во время войны на территории нашей страны.

"Поверьте, мы понимаем кто где находит и каким образом они собираются возвращаться, как они будут смотреть в глаза и какова будет ответственность... Хочу сообщить, что депутатом ВР сейчас внесен проект закона, который предусматривает наказание за отсутствие во время войны на территории нашей страны. Потому что должны были бы вернуться все люди, имеющие призывной возраст и имеющие, скажем так, понимание, что должны были вернуться в военкоматы", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО акцентировал, что в современном мире, побег за границу мужчин призывного возраста во время войны невозможно скрыть и пребывание того или иного человека в то или иное время будет известно.

"Я могу всех успокоить и могу сказать, что в современном мире, это (бегство за границу мужчин призывного возраста во время войны) невозможно скрыть и пребывания того или иного человека в то или иное время будет известно... Речь идет об известных людях, об олигархах, о бывших депутатах этого созыва, этих людей не так много. Даже если они каким-то образом попали за границу, это не значит, что они не собираются возвращаться. У них есть наш паспорт, рано или поздно война закончится и будет понимание кто где был в то время, когда стране была нужна помощь. И необязательно ВСУ: нет возможности воевать в Вооруженных силах, мог по другому помогать стране", - подчеркнул Данилов.

Ранее сообщалось, что призыв на срочную службу в украинскую армию в апреле-июне 2022 года не будет проводиться.

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