Официальная версия будет позже.

В Мариуполе русские захватнические войска могли применить фосфорные боеприпасы.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

В центре предупреждают, что роспропаганда может создать серию фейков об обстреле Мариуполя химическим оружием.

"По состоянию на сегодня информация о применении войсками России химического оружия в Мариуполе проверяется. Есть предположение, что это были фосфорные боеприпасы. Но официальная версия будет позже", - сказано в сообщении.

Также предупреждают, что роспропаганда, пользуясь этапом верификации информации, уже открестилась от химатак. Россия отрицает и факт использования фосфорных боеприпасов.

"[Роспропаганда] объясняет это тем, что украинцы путают их с осветительными снарядами", - говорится в сообщении.

О высоком риске использования химического оружия предупреждала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Факт использования фосфорных боеприпасов оккупантами подтвердили в Попасной еще 13-го марта.

Возможная химическая атака в Мариуполе: что известно

Как сообщал УНИАН, в полку "Азов", бойцы которого обороняют Мариуполь, вечером 11 апреля заявили, что российские войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе ядовитое вещество неизвестного происхождения. Оно было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Лидер "Азова" Андрей Билецкий сообщил, что у троих людей четко выраженные признаки отравления боевыми химическими веществами, но без катастрофических последствий.

Президент Украины Владимир Зеленский после сообщений об атаке в видеообращении отметил: "Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию значительно жестче и быстрее".

В США и Великобритании отреагировали на заявление "Азова" о том, что российские оккупанты применили химическое оружие в Мариуполе.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что уже проверяет эту информацию вместе с партнерами.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что они обеспокоены потенциальным использованием Россией средств "борьбы с беспорядками" в Украине.

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