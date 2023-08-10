Захватчики пытаются поражать на той дистанции, на которой украинские военные их не могут достать.

Российские военные на Бахмутском направлении начали использовать комплексы "Вихрь" или какую-то их современную альтернативу.

Майор ВСУ Максим Жорин, заместитель командира 3-й штурмовой бригады заявил в своем Telegram-канале 10 августа, что соответствующее вооружение украинские защитники увидели на вертолетах ВС РФ. Таким образом захватчики надеются остановить продвижение Сил обороны у Бахмута.

"Они начали охотиться на нашу технику, чтобы поражать ее на дистанции — там, где мы их не можем достать", — говорится в сообщении.

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Что известно о ПТРК "Вихрь"

Как известно, этот противотанковый ракетный комплекс разрабатывался в 1980-х, а на вооружение был принят в 1992 году. Он нужен для поражения бронированной техники различного типа.

Этот ПТРК может вести стрельбу одиночными ракетами и залпом из двух ракет, которые разгоняются до 610 м/с. Но нервничать не стоит - еще во время полномасштабного вторжения ВСУ сбили несколько Ка-52 из противотанкового комплекса "Стугна", пока те неподвижно зависали, пытаясь прицелиться этими ракетами.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за прошедшие сутки силы обороны Украины уничтожили ориентировочно 580 оккупантов. Общие потери врага пересекли черту в 252 тысяч человек.

Одним из самых горячих направлений сейчас Купянский. Там враг пытается прорвать оборону ВСУ. В общем по линии фронта зафиксировано около 30 боевых столкновений с врагом.

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