Также аналитики сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта.

ВСУ продолжали наступательные действия на южном фланге Бахмута, но не продвинулись вперед.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что оккупанты продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута и продвинулись к северу от города. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к западу от Ягидного.

Также в отчете приводятся данные от российских военкоров о том, что оккупанты провели успешные контратаки возле Клищиевки и вытеснили ВСУ из нескольких неуказанных опорных пунктов, однако, как указали аналитики ISW, визуального подтверждения этому нет.

Видео дня

Кроме того, в Институте отметили, что оккупанты продолжали наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но подтвержденных успехов не добились.

Относительно контрнаступления аналитики сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись на отдельных участках. Кадры с геолокацией свидетельствуют о том, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Работино в западной части Запорожской области.

Ситуация в Бахмуте

В городе и его окрестностях постоянно идут бои. ВСУ уже долгое время добиваются успехов в этом районе. Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, ВСУ отбили контратаки российских оккупантов на Южном фронте. Также Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.

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