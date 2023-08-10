ВСУ продолжали наступательные действия на южном фланге Бахмута, но не продвинулись вперед.
Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что оккупанты продолжали ограниченные контратаки в районе Бахмута и продвинулись к северу от города. Геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись к западу от Ягидного.
Также в отчете приводятся данные от российских военкоров о том, что оккупанты провели успешные контратаки возле Клищиевки и вытеснили ВСУ из нескольких неуказанных опорных пунктов, однако, как указали аналитики ISW, визуального подтверждения этому нет.
Кроме того, в Институте отметили, что оккупанты продолжали наступательные действия на линии Авдеевка-Донецк, но подтвержденных успехов не добились.
Относительно контрнаступления аналитики сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись на отдельных участках. Кадры с геолокацией свидетельствуют о том, что украинские силы продвигались к северо-востоку от Работино в западной части Запорожской области.
Ситуация в Бахмуте
В городе и его окрестностях постоянно идут бои. ВСУ уже долгое время добиваются успехов в этом районе. Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук, ВСУ отбили контратаки российских оккупантов на Южном фронте. Также Силы обороны ведут наступательные действия южнее города Бахмут.