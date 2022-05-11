Сегодня, 10 мая, украинские Воздушные силы поразили 5 воздушных целей российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200-го самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь нашего ЗРК!" - говорится в заметке.
Так, сегодня, 10 мая, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил было поражено четыре беспилотных летательных аппарата "Орлан-10" российских оккупантов, а бригада десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила вражеский вертолет Ми-24.
"Всего - пять воздушных целей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что окрестности Николаева обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами.