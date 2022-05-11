Также они сбили четыре беспилотника.

Сегодня, 10 мая, украинские Воздушные силы поразили 5 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Сегодня вся страна с нетерпением ждет символического 200-го самолета российских оккупантов. Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь нашего ЗРК!" - говорится в заметке.

Так, сегодня, 10 мая, противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил было поражено четыре беспилотных летательных аппарата "Орлан-10" российских оккупантов, а бригада десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила вражеский вертолет Ми-24.

"Всего - пять воздушных целей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что окрестности Николаева обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами.

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