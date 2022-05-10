Обстрелы осуществлялись с временно оккупированной территории Херсонской области.

Российские оккупанты обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

"Военная комендатура обороны города Николаева сообщает: в ночь на 10 мая окраины Николаева были обстреляны из реактивных систем залпового огня "Ураган". Российские террористические войска вновь применили против населения пригородов кассетные боеприпасы неизбирательного действия. Огневому поражению подверглись частные здания и сельскохозяйственные объекты. Кроме того, повреждена система электрообеспечения одного из населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Сейчас информация о жертвах не поступала. Отмечается, что обстрелы осуществлялись с временно оккупированной территории Херсонской области.

"Однако враг понесет в ответ ощутимые удары по местам дислокации", - добавили в ОК "Юг".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 мая оккупанты также обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами. Были повреждены частные дома и двор, информация о пострадавших не поступала.

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