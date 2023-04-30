Они способны пройти обучение вдвое быстрее, чем прогнозируют на Западе.

Украина имеет список из нескольких десятков пилотов, которые готовы осваивать современные западные истребители в Европе или США.

Это зависит от того, какие именно самолеты союзники смогут передать заявил в эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, сроки такого обучения для опытных пилотов будут в среднем вдвое короче, чем те, о которых говорят на Западе.

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Предоставление Украине истребителей

Как ранее сообщал УНИАН, Украина получила сигнал от некоторых союзников о готовности обучать украинских пилотов управлять самолетом F-16. Решающее слово о предоставлении истребителей будет за США.

В Воздушных силах ВСУ заявляли, что Украина намерена перевести всех пилотов на американские истребители F-16. Необходимо лишь политическое решение для подготовки наземного персонала.

6 апреля командующий авиации ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов сообщил, что США высоко оценили навыки украинских пилотов.

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