Украинским защитникам крайне необходимы современные самолеты четвертого поколения.

Без завоевания преимущества в воздухе невозможно добиться успехов ни в наступлении, ни даже в обороне.

Об этом заявил в эфире Национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, критикуя утверждения западных партнеров о том, что для наступления нужны танки и артиллерия, а не самолеты.

Представитель попросил передать авторам таких заявлений, что "без превосходства в воздухе, без воздушного прикрытия сверху, невозможно как в наступательных действиях, так и в оборонительных действиях достичь устойчивых успехов".

Видео дня

По его словам, украинским военным крайне необходимы современные самолеты по меньшей мере четвертого поколения, чтобы защититься от воздушного терроризма и сделать их частью национальной противовоздушной обороны.

Истребители для Украины

В МИД заявили, что Украина получила сигнал от некоторых стран о готовности обучать украинских пилотов управлять самолетом F-16. Решающее слово о предоставлении истребителей будет за Вашингтоном.

В то же время в Пентагоне отмечают, что западные боевые самолеты лишь на восьмом месте в списке военной техники, которая нужна Украине. В приоритете сейчас системы противовоздушной обороны, артиллерия и бронетехника.

Вас также могут заинтересовать новости: