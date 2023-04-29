В Воздушных силах ВСУ отметили, что необходимо политическое решение для подготовки обслуживающего персонала.

Украина намерена перевести всех пилотов на американские истребители F-16. Необходимо лишь политическое решение для подготовки наземного персонала.

"Мы планируем перевести всех пилотов (на F-16 – УНИАН). Нам нужно научить всех. Но определен командующим Воздушными Силами пилотов, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты", - заявил спикер Командования Воздушных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, уже есть группа летчиков, которые уже готовы воевать.

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"Они готовы хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, военные инженеры. Несколько десятков пилотов уже готовы воевать", - подытожил военный.

Подготовка украинских плотов на F-16 - что известно

5 марта стало известно, что двое украинских летчиков находятся на военной базе США, где проходят тестирование. В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что американские специалисты определяют уровень знаний и умений пилотов Украины. Также они пытаются выяснить, сколько нужно времени на обучение.

6 апреля командующий авиации ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов сообщил, что США дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, которые проходили тестирование.

29 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что некоторые страны уже дали сигнал о готовности обучать украинских пилотов управлять самолетами F-16.

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