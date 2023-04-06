Два украинских авиатора успешно прошли тестирование.

США дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, которые проходили тестирование в Штатах. Как известно, их проверяли на возможность переобучения для работы на многоцелевых истребителях.

Командующий авиации ВВС Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона сообщил, что два пилота успешно прошли тестирование.

"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка предоставлена достаточно высокая и в конце отчета (указано), что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", - сказал он.

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Истребители для Украины - готовы ли наши пилоты

Украина неоднократно призывала западных союзников передать ВСУ современные истребители для защиты неба, однако этот вид вооружения еще не удалось разблокировать.

5 марта стало известно, что двое украинских летчиков проходят тестирование на американской военной базе.

Спикер ПС Юрий Игнат пояснил, что американские специалисты определяют уровень знаний и умений наших пилотов, а также выясняют, сколько времени может занять их потенциальное обучение.

The Telegraph сообщает, что пока Запад не может решиться и передать Украине современные истребители F-16, на фронте в боях с оккупантами гибнут пилоты, которые способны их быстро освоить.

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