Сообщается о пятерых пострадавших.

Утром 16 сентября Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения российскими войсками баллистического вооружения в ряде регионов Украины.

В перечне указывались следующие области - Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Одесская. Около 12:00 в областях дали отбои воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги в Харькове прогремела серия взрывов.

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Обновлено 16:30. Как сообщил начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов, россияне били "Искандерами":

"Повреждены здания, пятеро раненых и семиметровая воронка. Россияне снова калечат гражданских. Разрушены стены, выбиты стекла, а на месте наши работники уже изъяли фрагменты корпуса, основание крыла и механизм управления ракетного комплекса "Искандер К". Пострадавших доставили в больницу, это обычные гражданские".

До этого мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона заявил, что россияне ударили по промзоне города:

"Это промзона, которая находится в нашем городе… Сейчас там работают сотрудники ГСЧС, наши коммунальные предприятия для того, чтобы локализовать все последствия… Есть пять раненых. Это гражданские люди, работавшие на этом предприятии. Они сейчас находятся в больнице, и наши врачи работают с ними".

Еще ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска нанесли 5 ударов ракетами С-300 по Холодногорскому району Харькова:

"По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших - легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий".

С самого начала он заявил о нескольких ударах по областному центру:

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попадания. Находитесь в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги!".

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - сообщал мэр города Игорь Терехов.

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