Там подчеркнули, что обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта.

В Воздушных силах рассказали, какими ракетами ударили по российским кораблям "Минск" и "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Севатсополе.

"Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой". Вполне логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь", - говорится в сообщении командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Он отметил, что у авиации Воздушных сил есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантами. "Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp – под правое))", - шутливо раскрыли детали в Воздушнх силах.

Олещук подчеркнул, что обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта.

"Под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецкой Taurus. Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще эффективнее", - подчеркивается в сообщении.

Олещук поблагодарил западных партнеров за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать украинскую землю.

Уничтожение российских кораблей в Севастополе

13 сентября в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили, что в Севастополе поражены два российских корабля. Речь шла о результатах ночной атаки на Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе. В частности, был разбит большой российский десантный корабль и подводная лодка.

Вас также могут заинтересовать новости: