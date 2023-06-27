По состоянию на 26 июня на территории Беларуси не фиксировали колонны российской частной компании"Вагнер".
Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале. Они отметили, что несколько часов назад кремлевские провоенные каналы начали писать, что подразделения ЧВК зашли на территорию страны со штатным оружием и военной техникой.
"До сих пор никто из беларусов не видел колонны "Вагнера" на территории нашей страны", - отметили они.
Вагнеровцы в Беларуси: что известно
После того, как главарь российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин свернул свой "марш справедливости"на Москву, в Кремле заявили, что он "пойдет в Беларусь".
Вечером российский диктатор Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что наемники "Вагнера" могут подписать контракты с Министерством обороны, вернуться к своим родным, или уйти в Беларусь.
Вчера российские СМИ написали, что в Могилевской области якобы уже строят военный лагерь для наемников. Однако "Беларусскі Гаюн" пишет, что никакие работы там не ведутся.
Днем другой российский Telegram-канал сообщил, что Пригожина якобы заметили в одном из отелей Минска.