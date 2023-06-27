Наемников якобы видели на территории страны.

По состоянию на 26 июня на территории Беларуси не фиксировали колонны российской частной компании"Вагнер".

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в своем Telegram-канале. Они отметили, что несколько часов назад кремлевские провоенные каналы начали писать, что подразделения ЧВК зашли на территорию страны со штатным оружием и военной техникой.

"До сих пор никто из беларусов не видел колонны "Вагнера" на территории нашей страны", - отметили они.

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Вагнеровцы в Беларуси: что известно

После того, как главарь российской ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин свернул свой "марш справедливости"на Москву, в Кремле заявили, что он "пойдет в Беларусь".

Вечером российский диктатор Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что наемники "Вагнера" могут подписать контракты с Министерством обороны, вернуться к своим родным, или уйти в Беларусь.

Вчера российские СМИ написали, что в Могилевской области якобы уже строят военный лагерь для наемников. Однако "Беларусскі Гаюн" пишет, что никакие работы там не ведутся.

Днем другой российский Telegram-канал сообщил, что Пригожина якобы заметили в одном из отелей Минска.

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