Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 12:00 24 марта 2022 года.

Уже ровно месяц Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Уже ровно месяц ВСУ и простые украинцы дают достойный отпор врагу, а "освободители" из-за огромных потерь корректирует планы по ведению дальнейших боевых действий.

Об этом говориться в оперативной сводке от Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 24 марта 2022 года.

Руководство ВСУ заявило, что россияне перебрасывают свои войска и технику в соседнюю Беларусь и временно оккупированный Крым. Таким образом, они готовятся к очередной попытке реализации наступательных действий с целью окружения Киева.

Отмечается, что российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для удержания временно занятых территорий и ведения оборонных действий.

А меж тем войска РФ продолжают нести существенные потери. С начала войны оккупанты потеряли около 15,8 тысячи личного состава. Из-за тотальной нехватки резерва оккупанты даже мобилизует на войну с Украиной должников и алиментщиков. За террор и геноцид обещают освобождение от всех кредитных обязательств.

Добавим, оккупанты временно контролируют города и села на Херсонщине со 2 марта. У них были планы провозгласить там псевдореспублику, но все планы "разбились" из-за вышедших на митинг под дулами российских автоматов херсонцев.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют устроить "большой террор" в Херсоне, чтобы снизить градус протестов среди местного населения. Он будет заключаться в похищение и вывозе местных жителей в Россию.

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