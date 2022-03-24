Второй этап будет заключаться в "терроре от двери до двери" с похищением и вывозом жителей в Россию.

Оккупанты планируют устроить "большой террор" во временно захваченном Херсоне, чтобы снизить градус протестов среди местного населения.

Об этом сообщает Times, имея в распоряжении письмо сотрудника ФСБ.

В датированном понедельником письме говорится о том, что Кремль больше не желает "играть по-доброму" с протестующими.

Жителей города планируют забирать из дома посреди ночи: "Даже если нам придется забрать полгорода – мы к этому готовы".

Также в ФСБ заявляют, что если бы им удалось выявить лидеров движения протестов, то этих людей уже ликвидировали.

Демонстрантов спасает только то, что российские спецслужбы не знают, кого именно им надо схватить.

Есть также опасения, что переход к насилию может закончиться настоящим бунтом, подавить который можно будет только масштабными боями.

По словам источника издания в ФСБ, последние несколько дней "с самого верха" было приказано найти решение.

"Большой террор", координированный спецслужбами, будет направлен на уменьшение протестов с помощью "чрезвычайно суровых методов разгона", включая "тяжелые ранения" отдельных митингующих.

Второй этап будет заключаться в "терроре от двери до двери" с похищением и вывозом жителей в Россию.

Оккупанты со 2 марта временно контролируют Херсон и окрестности. С тех пор местные жители постоянно выходят на проукраинские митинги.

Благодаря сильному сопротивлению гражданского общества россияне провалили пропагандистскую акцию с "признанием "ХНР".

При этом появляются сообщения из разных городов, временно захваченных РФ, о принудительном вывозе украинских граждан в Россию, куда людей отправляют в фильтрационные лагеря.

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