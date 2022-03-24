В нашей стране были уничтожены почти 1 600 боевых бронированных машин врага, отметили в Минобороны.

В Украине по состоянию на утро четверга, 24 марта, в ходе войны с Россией уже уничтожены приблизительно 15 800 оккупантов.

Всего ликвидировано 530 танков, 1 597 боевых бронированных машин и 280 артиллерийских систем, сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве добавили, что также ликвидированы, в частности, 47 единиц средств противовоздушной обороны, 124 вертолета, 108 самолетов, 1 033 единицы автомобильной техники, четыре корабля и 50 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Напомним, 23 марта в Минобороны Украины сообщили, что в нашей стране были уничтожены уже 15 600 оккупантов.

Войска РФ вторглись в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля.

Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович прогнозировал, что наше государство может одержать "промежуточную победу" над Россией в конце апреля - в начале мая.

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