В Украине по состоянию на утро четверга, 24 марта, в ходе войны с Россией уже уничтожены приблизительно 15 800 оккупантов.
Всего ликвидировано 530 танков, 1 597 боевых бронированных машин и 280 артиллерийских систем, сообщили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве добавили, что также ликвидированы, в частности, 47 единиц средств противовоздушной обороны, 124 вертолета, 108 самолетов, 1 033 единицы автомобильной техники, четыре корабля и 50 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Напомним, 23 марта в Минобороны Украины сообщили, что в нашей стране были уничтожены уже 15 600 оккупантов.
Войска РФ вторглись в Украину месяц назад - рано утром 24 февраля.
Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.
Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович прогнозировал, что наше государство может одержать "промежуточную победу" над Россией в конце апреля - в начале мая.