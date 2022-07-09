Военный отметил, что нужно демонтировать имперскую сущность России и "сделать из нее нормального соседа, с которым можно рядом жить".

Не каждая война заканчивается переговорами, некоторая война заканчивается капитуляцией врага.

Об этом в интервью Голоса Америки заявил офицер 95 бригады Юрий Кочевенко, который ушел на фронт рядовым добровольцем в 2014 году.

"Я вижу именно такое завершение... Для меня лично эта война завершится только когда я буду пинать жженые кирпичи Кремля. Мне не принципиально, как конкретно этот этап войны закончится - будет ли какое-то мирное соглашение или перемирие", - отметил военный.

Он выразил мнение, что пока существует Россия в своем имперском формате, эта война не закончится.

"Выгоним врага из Украины, нужно освободить Беларусь. Освободим Беларусь – нужно освободить Южный Кавказ, Абхазию, Южную Осетию, сделать так, чтобы Россия убралась из Средней Азии, освободить порабощенные народы России, демонтировать тоталитарную, имперскую сущность, которой является российское государство и сделать из нее нормального соседа, с которым можно рядом жить", - подчеркнул Кочевенко.

Также он выразил мнение, что украинцы внутренне и психологически, кажется, были значительно лучше подготовлены к войне.

"Поэтому, этот первый "блицкриг" так и не удался, потому что ни информационная атака, ни военная, не дали такого результата, какой они (россияне. - ред.), с какой-то стати, ожидали. Они хотели, чтобы было так, как в 2014-м, а так совсем не получилось", - поделился военный.

Как сообщал УНИАН, 9 июня офицер 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Кочевенко объяснил, почему украинцам необходимо победить прямо сейчас. Военный призвал украинцев делать все возможное для победы - ради будущего детей.

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