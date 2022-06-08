Неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебных сборах, направляются в учебные центры.

Объявленная в феврале 2022 года из-за полномасштабной войны с РФ мобилизация продлится еще минимум до августа.

Об этом рассказали в пресс-службе Сухопутный войск ВСУ, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что учитывая необходимость качества комплектования воинских частей боевого состава, возникла потребность в наборе специалистов дефицитных специальностей с опытом прохождения военной службы.

В первую очередь при мобилизации отдается предпочтение мотивированным, с высокими морально-деловыми качествами и соответствующей подготовкой гражданам.

А вот тех, кто не служил, ждут курсы в учебных центрах, где их обучают необходимым специальностям.

Тех, кто не служил, призывают в учебные центры, чтобы пройти курсы с целью их подготовки по необходимым специальностям.

Есть и категория добровольцев, не дождавшихся повесток. Они могут по собственному желанию обратиться в РТЦК или в воинскую часть, которую выбрали, затем их могут призвать туда. Военнообязанные с опытом военной службы или те, кто привлекался на учебные сборы ранее, могут быть направлены сразу в воинские части.

"Неподготовленные военнообязанные, без опыта прохождения военной службы или подготовки на учебных сборах, направляются для подготовки. Они учатся в специализированных центрах (полигонах), на курсах переподготовки и повышения квалификации при ВВУЗ (офицеры запаса)", - объяснили в ВСУ.

Ранее УНИАН рассказывал, что существуют категории граждан, не подпадающие под мобилизацию и не подлежащие призыву. Кто может получить отсрочку от призыва, читайте по ссылке.

Вас также могут заинтересовать новости: