Военный призвал украинцев делать все возможное для победы - ради будущего детей.

Офицер 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко объяснил, почему украинцам необходимо победить прямо сейчас.

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

Офицер рассказал, как спросил у своих подчиненных, кто из них воевал в 2014-2015 годах, и выяснил, что некоторым из них сейчас 18-20 лет, и тогда они были еще детьми.

"Один из ребят ответил:"Господин командир, так мне 18 лет". Сначала мысль: "Дитя, что ты здесь делаешь?". Но ведь нет, не ребенок. Мужчина, который неоднократно доказал свое мужество. Но сам факт, что ему тогда было 10 лет... И сейчас он вынужден сейчас идти воевать, потому что мы тогда не смогли это прекратить и закончить окончательно. Получается, что мы передали по наследству войну следующему поколению. Я не хочу, чтобы мы это передавали по наследству дальше. Я не хочу, чтобы мои дети заканчивали то, что я сейчас не закончил", – отметил военный.

Он призвал украинцев делать все возможное для победы - ради будущего детей.

"Ведь мы должны закончить эту войну окончательно, чтобы Украина была свободной и наши дети росли счастливыми, здоровыми и в безопасности. Верьте в Украину", - подытожил офицер.

Как писал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневно в боях на Донбассе погибает до 100 украинских военных и около 500 получают ранения.

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