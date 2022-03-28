В то же время приказ о применении ядерного оружия должны выполнить пять человек. В Кремле опасаются, что кто-то из этих людей может отказаться.

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев заявил, что РФ рассматривает вероятность применения ядерного оружия против Украины. Это подтвердил и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Об этом Грозев рассказал в эфире Украина 24.

По его словам, внезапно пропавший министр обороны РФ Сергей Шойгу сейчас скрывается в секретном бункере под Уфой. Об этом свидетельствуют данные авиаперелетов.

Журналист утверждает, что РФ будет прятать военное и политическое руководство заранее, если на самом деле рассматривает ядерный сценарий.

По данным Грозева, сам Путин скрывается в другом бункере, он расположен за Уралом. На уточняющий вопрос относительно того, насколько вероятным он считает ядерный удар РФ по Украине, журналист ответил:

"Вы знаете, сложно ответить. Мы общались очень много с людьми из российских спецслужб. Те люди, которые еще до начала войны, в декабре-январе нас предупреждали, что это очень вероятно, что Путин сам очень этого хочет, что он хвастался своему близкому окружению, что он готов на это пойти... Вот, даже эти люди сейчас говорят, что он при перспективе полного провала захвата Киева может дать такое распоряжение. Но он не может применить ядерное оружие условной красной кнопкой. Эта красная кнопка существует, но есть пять человек, которые должны выполнить все эти распоряжения по цепочке до того, как ракета с ядерным запасом вылетит. Наши источники уверены, что найдутся как минимум несколько из этих пяти, которые не выполнят этот приказ. Он (Путин - УНИАН) понимает, что такой риск существует, поэтому вряд ли даст этот приказ".

Недавно бывший командующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк заявил, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

Напомним, что Соединенные Штаты разрабатывают план на случай непредсказуемого поведения России если Путин все же решится применить ядерное оружие против Украины. Для этого в Белом доме собрали команду специалистов.

22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил американским журналистам о концепции нацбезопасности страны, что допускает применение ядерного оружия, если государство окажется под угрозой существования.

Уже через два дня российский дипломат в ООН уже публично заявил о готовности России применить оружие массового поражения, если его "спровоцирует НАТО".

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