Военный считает, что должен быть баланс в мотивации и наказании.

Для того, чтобы сблизить фронт и тыл нужно зачистить информационное поле от людей, которые влияют на чье-то мнение, и установить четкие наказания для тех, кто сознательно нарушает свой долг, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в интервью Radio NV.

"Во-первых, мы должны зачистить абсолютно, и в прямом смысле этого слова, свое информационное поле от людей, которые влияют на чье-то мнение. В большинстве, когда поджигают кому-то машины, выходят на какие-то протесты, то в 90% случаев мы увидим именно след Российской Федерации, которые с помощью социальных сетей, блогеров или еще кого-то, подталкивают людей к таким решениям, к таким мыслям, к таким событиям, и мы потом уже боремся с результатом этого. Поэтому, во-первых, мы должны очень серьезно отнестись к этому и не бояться с этим бороться", - считает Жорин.

Кроме того, заместитель командира отметил, что также должен быть баланс в мотивации и наказании. По его мнению, военные должны показать гражданским, что сейчас нечего бояться.

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"Ответы на ваши страхи - они вот такие, так будет выглядеть ваша подготовка, так будет выглядеть ваша служба, так выглядит ваше обеспечение", - отметил Жорин.

Военный также добавил, что, кроме того, должно быть четко определено наказание и ответственность для тех людей, которые сознательно избегают или нарушают свои обязанности, ведь нужно показать существование страны и справедливость внутри нее.

"И в таком случае мы все равно сложно, плавно, но выйдем на то, что общество сможет быть снова таким же монолитным, как это было в начале войны", - подытожил Жорин.

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Как ранее писал УНИАН, ВСУ действительно отошли из Урожайного из-за того, что россияне почти до основания разрушили населенный пункт.

"Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону", - пояснил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Также УНИАН сообщал, что РФ, похоже, готовится к новой волне наступления на Запорожье. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россияне стягивают войска из разных регионов.

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