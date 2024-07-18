Оккупантов "накрутят" идеологически, что лучше погибнуть, чем сдаться в украинский плен, отметили в Генштабе.

Российских оккупантов настолько накручивают идеологически, чтобы они не сдавались в плен, что они часто совершают самоубийство, сообщил командир взвода 95 отдельной десантно-штурмовой полесской бригады ВСУ Станислав Краснов в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Торецком направлении российские оккупанты часто не забирают раненых.

"По данным нашей разведки, по данным от пленных, они здесь не забирают вообще раненых и заставляют их "двигаться вперед", - добавил Краснов. Видео дня

По его словам, бывает, что раненые после боя не могут двигаться и лежат даже по несколько дней там.

"Эвакуация почти не проводится. Их бросают просто вперед без возможности вернуться назад. Единственная возможность вернуться назад - успешно выполнить боевую задачу, продержаться какое-то время, а потом может их поменяют", - рассказал Краснов.

Он добавил, что российские оккупанты обещают своим воинам, что их будут расстреливать, если они будут отступать и такие случаи фиксируются. Командир отметил, что есть факты расстрелов и физического наказания - их бьют, привязывают.

"Они боятся на самом деле более своих, чем наших", - заявил Краснов.

По его словам, получив какие-то несерьезные ранения, оккупанты понимают, что их не эвакуируют и выйти они не смогут, поэтому стреляют в себя, чтобы не сдаваться в плен.

"Мясные штурмы" россиян - что известно

Как сообщал УНИАН, раненых российских военных отправляют обратно на линию огня для "мясных штурмов". Украинская армия сообщила, что такие оккупанты часто попадают в плен. Оккупантам часто оказывают минимальную медицинскую помощь и отправляют обратно в окопы.

Некоторые россияне выходили на поле боя на костылях. Другие раненые военнослужащие записали видео, умоляя командование о надлежащем лечении.

Вас также могут заинтересовать новости: